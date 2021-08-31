Стало відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі минулої доби

Цитата

“30 серпня поблизу Попасної на Луганщині загинув Роман Задорожний — військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Співчуваємо рідним та близьким”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

Протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Повідомлялося про загиблого та поранених.



Станом на 7 годину ранку, 31 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.