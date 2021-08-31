Стало відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Стало відомо ім’я загиблого 30 серпня на Донбасі воїна. Їм був військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Роман Задорожний. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА, передає УНН.
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“30 серпня поблизу Попасної на Луганщині загинув Роман Задорожний — військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Співчуваємо рідним та близьким”, — йдеться в повідомленні.
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Протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Повідомлялося про загиблого та поранених.
Станом на 7 годину ранку, 31 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.