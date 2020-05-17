Стало известно, где завершит сезон голкипер Лунин

Арендное соглашение Лунина с "Овьедо" (права на футболиста принадлежат мадридскому "Реалу") рассчитано до 30 июня 2020 года. Впрочем, как сообщает официальный сайт астурийского клуба, все футболисты и тренеры, срок контрактов которых заканчивался в этот день, согласились автоматически продлить соглашения до конца прерванного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020.

Стоит отметить, что сезон украинский страж ворот начинал в команде испанской Примеры "Вальядолиде", но сыграл всего два матча. После перехода в "Овьедо", Лунин провел в рамке ворот нового клуба 9 матчей и пропустил в них 10 мячей.