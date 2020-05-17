Стало відомо, де завершить сезон голкіпер Лунін
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Воротар іспанського "Ов’єдо" та національної збірної України Андрій Лунін залишиться у складі свого нинішнього клубу щонайменше до кінця сезону-2019/2020, інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Орендна угода Луніна з "Ов’єдо" (права на футболіста належать мадридському "Реалу") розрахована до 30 червня 2020 року. Утім, як повідомляє офіційний сайт астурійського клубу, усі футболісти й тренери, термін контрактів яких закінчувався в цей день, погодилися автоматично продовжити угоди до кінця перерваного через пандемію коронавірусу сезону-2019/2020.
Варто відзначити, що сезон український страж воріт починав у команді іспанської Прімери "Вальядоліді", але зіграв лише два поєдинки. Після переходу в "Ов'єдо", Лунін провів у рамці воріт нового клубу 9 матчів і пропустив у них 10 м'ячів.