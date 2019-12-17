Стало известно место проведения финала Кубка Украины по футболу

Таким образом, финал турнира состоится в Тернополе, на городском стадионе. Соответствующие гарантии по подготовке инфраструктуры арены уже предоставили представители властных структур — мэр города и председатель ОГА.

“Уверен, что этот поединок станет прекрасным праздником для всей западной Украине”, — отметил президент УАФ Андрей Павелко.

Добавим также, резервным стадионом финального матча определено “Арену Львов”.