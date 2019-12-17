Стало відоме місце проведення фіналу Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Виконавчий комітет Української асоціації футболу, розглянувши питання про місце проведення фінального матчу Кубку України-2019/2020, підтримав попереднє рішення від 14 жовтня, інформує УНН з посиланням на УАФ.
Таким чином, фінал турніру відбудеться в Тернополі, на міському стадіоні. Відповідні гарантії щодо підготовки інфраструктури арени вже надали представники владних структур — мер міста та голова ОДА.
“Впевнений, що цей поєдинок стане чудовим святом для всієї західної України”, — зазначив президент УАФ Андрій Павелко.
Додамо також, резервним стадіоном фінального матчу визначено “Арену Львів”.