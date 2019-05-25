Стали известны участники финала чемпионата мира по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. На льду Братиславы (Словакия) состоялись две полуфинальные встречи чемпионата мира по хоккею, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Благодаря единой заброшенные шайбе в первом противостоянии Финляндия нанесла поражение России и вышли в финал.
Другой поединок получился более результативным. Канада забросила пять шайб в ворота Чехии, зато соперник отличился только однажды — 5:1.
Стоит отметить, что финальное противостояние соревнований планетарного уровня пройдет сегодня.
Заметим, Канада 26 раз выигрывала чемпионаты мира, последний раз в 2016-м, а Финляндия лишь дважды выигрывали такие соревнования — в 1995 и 2011 году.