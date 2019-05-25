Стали відомими учасники фіналу чемпіонату світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. На льоду Братислави (Словаччина) відбулися дві півфінальні зустрічі чемпіонату світу з хокею, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Завдяки єдиній закинуті шайбі у першому протистоянні Фінляндія завдала поразки Росії та вийшли до фіналу.
Інший поєдинок вийшов більш результативним. Канада закинула п’ять шайб у ворота Чехії, натомість суперник відзначився тільки одного разу — 5:1.
Варто відзначити, що фінальне протистояння змагань планетарного рівня пройде сьогодні.
Зауважимо, Канада 26 раз вигравала чемпіонати світу, востаннє в 2016-му, а Фінляндія лише двічі вигравали такі змагання — у 1995 і 2011 році.