Стали известны подробности задержания Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во время задержания экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили в квартире действующего должностного лица полиции находилось еще несколько человек. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"При задержании Саакашвили в квартире сотрудника полиции находилось несколько человек оказать сопротивление они не успели", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос корреспондента о том, как происходило задержание.
Напомним, лидера партии "Рух Новых сил" Михаила Саакашвили задержали. Ранее УНН сообщил со ссылкой на источник, что задержание произошло в квартире действующего чиновника полиции.