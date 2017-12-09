Стали известны подробности задержания Саакашвили

"При задержании Саакашвили в квартире сотрудника полиции находилось несколько человек оказать сопротивление они не успели", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос корреспондента о том, как происходило задержание.

Напомним, лидера партии "Рух Новых сил" Михаила Саакашвили задержали. Ранее УНН сообщил со ссылкой на источник, что задержание произошло в квартире действующего чиновника полиции.