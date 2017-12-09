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Стали відомі подробиці затримання Саакашвілі

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час затримання екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі у помешканні діючого посадовці поліції перебувало ще кілька осіб. Про це УНН повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

“При затриманні Саакашвілі на квартири співробітника поліції перебувало декілька людей, чинити опір вони не встигли”, — сказав співрозмовник агентства відповідаючи на запитання кореспондента про те як відбувалося затримання.

Нагадаємо, лідера партії “Рух Нових Сил” Міхеїла Саакашвілі затримали. Раніше УНН повідомив, з посиланням на джерело, що затримання відбулося у помешканні діючого посадовця поліції.

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