Стали известны подробности убийства в Лукьяновском СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня в палате медицинской части Киевского следственного изолятора (СИЗО), где содержатся лица с психическими расстройствами, заключенный ударил по голове другого заключенного частью оконной рамы, в результате чего последний скончался. Об этом сообщил источник в пенитенциарной системе.
"Случилось это в палате для людей с психическими расстройствами в медчасти СИЗО. Элементом оконной рамы (заключенный - ред.) Нанес удар по голове (другому заключенному - ред.). В результате - последний скончался ", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, такой поступок он объяснил тем, что увидел кровь на голове потерпевшего и "хотел ему ее заменить".
Собеседник добавил, что в палате медчасти было трое заключенных и все с признаками психических расстройств.
Как сообщал УНН, в Киевском следственном изоляторе (СИЗО) убили арестанта - сокамерник убил сокамерника.
Причины убийства устанавливаются, открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.