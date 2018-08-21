Стали відомі подробиці вбивства у Лук’янівському СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні у палаті медичної частини Київського слідчого ізолятора (Лук’янівському СІЗО), де утримують осіб з психічними розладами, ув’язнений вдарив по голові іншого ув’язненого частиною віконної рами, в результаті чого останній помер. Про це УНН повідомило джерело у пенітенціарній системі.
“Трапилося це в палаті для людей з психічними розладами у медчастині СІЗО. Елементом віконної рами (ув’язнений — ред.) завдав удару по голові (іншому ув’язненому — ред.). В результаті — останній помер”, — сказав співрозмовник агентства.
За словами джерела, такий вчинок він пояснив тим, що побачив кров на голові потерпілого й “хотів йому її замінити”.
Співрозмовник додав, що у палаті медчастини було троє ув’язнених і всі з ознаками психічних розладів.
Як повідомляв УНН, у Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівському СІЗО) вбили арештанта — сокамерник вбив сокамерника.
Причини вбивства встановлюються, відкрито кримінальне провадження за ст.115 (навмисне убивство) Кримінального кодексу України.