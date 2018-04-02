Флорист рассказала об оформлении свадебного букета Меган Маркл

"Я рада сообщить вам, что меня избрали флористом свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Это большая честь. Наш проект станет настоящим отражением их пары, в частности стойкости их любви. Мы будем использовать очень много зеленых и сезонных цветов, в частности пионы и садовые розы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая, на свадьбе будущей герцогине подарят фамильный герб: с девизом, щитом и со ссылкой на заслуги девушки и ее семьи.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II официально дала согласие на будущий брак принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.