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Флорист рассказала об оформлении свадебного букета Меган Маркл

Флорист рассказала об оформлении свадебного букета Меган Маркл

Киев  •  УНН

 • 11316 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В свадебном букете Меган Маркл будут использованы сезонные цветы, в частности пионы и садовые розы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram флориста принца Гарри и Меган Маркл Филиппу Крэддок.

"Я рада сообщить вам, что меня избрали флористом свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Это большая честь. Наш проект станет настоящим отражением их пары, в частности стойкости их любви. Мы будем использовать очень много зеленых и сезонных цветов, в частности пионы и садовые розы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая, на свадьбе будущей герцогине подарят фамильный герб: с девизом, щитом и со ссылкой на заслуги девушки и ее семьи.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II официально дала согласие на будущий брак принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

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