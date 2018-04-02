Флорист розповіла про оформлення весільного букету Меган Маркл
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У весільному букеті Меган Маркл будуть використані сезонні квіти, зокрема півонії і садові троянди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram флориста принца Гаррі і Меган Маркл Філіпу Креддок.
"Я рада повідомити вам, що мене обрано флористом весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Це велика честь. Наш проект стане справжнім відображенням їх пари, зокрема стійкості їх кохання. Ми будемо використовувати дуже багато зелених і сезонних квітів, зокрема півонії та садові троянди", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНН, весілля британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл відбудеться 19 травня, на весіллі майбутній герцогині подарують фамільний герб: з девізом, щитом і посиланням на заслуги дівчини та її сім'ї.
Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II офіційно дала згоду на майбутній шлюб принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл.