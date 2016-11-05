Стали известны новые подробности гибели мужчины вблизи Хмельницкого

По уточненной информации, тело мужчины было обнаружено вблизи Хмельницкого, вдоль дороги Копистинского шоссе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полиция, взрывотехники и военные.

Вблизи места происшествия проходит железная дорога, а в 500 метрах - действующий военный полигон.

По информации УНН, погибшему 30-35 лет. Мужчина - бывший правоохранитель, который воевал в зоне проведения АТО.

Правоохранители не исключают, что мужчина погиб в результате подрыва взрывоопасного предмета, вероятно, - гранаты.

Сейчас место происшествия огорожено, военнослужащие и полиция исследуют прилегающую территорию на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.