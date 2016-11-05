Стали відомі нові подробиці загибелі чоловіка поблизу Хмельницького
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Чоловік, тіло якого виявили поблизу Хмельницького, воював у зоні АТО. На місці, де знайшли загиблого, працюють військові, правоохоронці та вибухотехніки, передає кореспондент УНН.
За уточненою інформацією, тіло чоловіка було виявлено поблизу Хмельницького, обабіч дороги Копистинського шосе.
На місці події працює слідчо-оперативна група, поліція, вибухотехніки і військові.
Поблизу місця події проходить залізнична колія, а за 500 метрів – діючий військовий полігон.
За інформацію УНН, загиблому 30-35 років. Чоловік – колишній правоохоронець, який воював у зоні проведення АТО.
Правоохоронці не виключають, що чоловік загинув унаслідок підриву вибухонебезпечного предмету, імовірно, - гранати.
Наразі місце події огороджено, військовослужбовці та поліція досліджують прилеглу територію на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів.