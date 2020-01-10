Стали известны города, которые планируют провести зимнюю Олимпиаду-2030

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113332 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117994 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116443 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132989 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107139 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108973 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108823 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131982 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130735 просмотра

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Стали известны города, которые планируют провести зимнюю Олимпиаду-2030

Стали известны города, которые планируют провести зимнюю Олимпиаду-2030

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. Саппоро (Япония), Солт-Лейк-Сити (США) и Барселона (Испания) выразили желание провести зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Об этом на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава комиссии по выбору хозяев зимних Игр Октавиан Морариу, пишет УНН.

Игры 2022 года пройдут в Пекине, 2026 года — в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Таким образом, три города могут быть рассмотрены для проведения зимней Олимпиады 2030 года.

Полгода назад МОК изменил процедуру выбора места проведения олимпийских соревнований. МОК отказался от практики заявочных кампаний, наиболее подходящий для проведения Игр вариант будет выбран путем диалога специальной комиссии МОК с заинтересованными в их проведении городами.

МОК также отменил правило, согласно которому столица Игр должна была избираться за семь лет до их проведения.

135th IOC Session from Lausanne, Switzerland. # Lausanne2020 #Lausanne #IOCSession https://t.co/0ewGWj5×2G

— IOC MEDIA (@iocmedia) January 10, 2020

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