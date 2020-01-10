Стали відомі міста, які планують провести зимову Олімпіаду-2030
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Саппоро (Японія), Солт-Лейк-Сіті (США) і Барселона (Іспанія) висловили бажання провести зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри. Про це на 135-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заявив глава комісії з вибору господарів зимових Ігор Октавіан Мораріу, пише УНН.
Ігри 2022 року пройдуть в Пекіні, 2026 року — в Мілані і Кортіна-д’Ампеццо. Таким чином, три міста можуть бути розглянуті для проведення зимової Олімпіади 2030 року.
Півроку тому МОК змінив процедуру вибору місця проведення олімпійських змагань. МОК відмовився від практики заявочних кампаній, найбільш підходящий для проведення Ігор варіант буде обраний шляхом діалогу спеціальної комісії МОК з зацікавленими в їхньому проведенні містами.
МОК також скасував правило, згідно з яким столиця Ігор мала обиратися за сім років до їх проведення.
135th IOC Session from Lausanne, Switzerland. #Lausanne2020 #Lausanne #IOCSession https://t.co/0ewGWj5×2G— IOC MEDIA (@iocmedia) January 10, 2020