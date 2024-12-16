Стали известны новые детали встречи Зеленского на заседании Еврокомиссии в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский посетит первое заседание Европейского совета в Брюсселе. Об этом сообщила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина во время форума "Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны", передает корреспондент УНН.

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Ольга Стефанишина отметила, что на заседании будет рассматриваться много важных вопросов, в частности стратегическое видение ЕС на следующие пять лет.

Это очень важный для нас сигнал. Фактически нет разделения между Украиной и государствами-членами ЕС. Украина на повестке дня самой высокой. Конечно, будет много вопросов, которые планируются обсудить и, конечно. Встреча в Париже, инициатива Европейской комиссии, насколько мне известно, и на этом заседании Европейский совет также выразит стратегическое видение на следующие пять лет и по расширению, и по оборонной политике ЕС - сказала Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Также, она подчеркнула, что президент Владимир Зеленский принял приглашение для участия в Евросовете, в первую очередь для того, чтобы очертить новому составу европейских институций приоритеты европейской интеграции, взаимодействия с ЕС, роли Европейского Союза в мирной Европе.

Напомним,

Ранее стало известно, что президент Украины встретится с лидерами ключевых европейских стран, НАТО и ЕС для обсуждения поддержки Украины. Встреча состоится на фоне возможных изменений в политике США после возвращения Трампа.