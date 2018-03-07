Стала известна причина смерти капитана ФК "Фиорентина"
Киев • УНН
КИИВ.7 марта. УНН. Эксперты провели вскрытие тела 31-летнего капитана футбольного клуба “Фиорентина” Давиде Астори и установили причину его смерти, сообщает УНН со ссылкой на La Repubblica.
По информации итальянского издания, при вскрытии признали, что смерть наступила футболиста произошла от естественных причин — брадиаритмии.
Таким образом, итальянец страдал нарушениями сердечного ритма, при котором количество ударов сердца в минуту время от времени снижается ниже допустимых значений (менее 60 ударов в минуту).
Ввиду, что возникла брадиаритмия, покажут итоги гистологии, которая по прогнозам экспертов займет около двух месяцев.
Напомним, что руководство клуба из Флоренции продолжит выплаты семье Астори.