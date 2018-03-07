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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56458 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Стала известна причина смерти капитана ФК "Фиорентина"

Киев  •  УНН

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КИИВ.7 марта. УНН. Эксперты провели вскрытие тела 31-летнего капитана футбольного клуба “Фиорентина” Давиде Астори и установили причину его смерти, сообщает УНН со ссылкой на La Repubblica.

По информации итальянского издания, при вскрытии признали, что смерть наступила футболиста произошла от естественных причин — брадиаритмии.

Таким образом, итальянец страдал нарушениями сердечного ритма, при котором количество ударов сердца в минуту время от времени снижается ниже допустимых значений (менее 60 ударов в минуту).

Ввиду, что возникла брадиаритмия, покажут итоги гистологии, которая по прогнозам экспертов займет около двух месяцев.

Напомним, что руководство клуба из Флоренции продолжит выплаты семье Астори.

Украинские Национальные Новости

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