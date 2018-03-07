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Стала відомою причина смерті капітана ФК "Фіорентина"

Київ • УНН

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КИЇВ.7 березня. УНН. Експерти провели розтин тіла 31-річного капітана футбольного клубу “Фіорентина” Давіде Асторі і встановили причину його смерті, повідомляє УНН з посиланням на La Repubblica.

За інформацією італійського видання, під час розтину визнали, що смерть наступила футболіста сталася від природних причин — брадіарітмії.

Таким чином, італієць страждав порушеннями серцевого ритму, при якому кількість ударів серця в хвилину час від часу знижується нижче допустимих значень (менше 60 ударів за хвилину).

Через, що виникла брадіарітмія, покажуть підсумки гістології, яка за прогнозами експертів займе близько двох місяців.

Нагадаємо, що керівництво клубу з Флоренції продовжить виплати сім’ї Асторі.

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