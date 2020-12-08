Стала известна судьба Ротаня в молодежной сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украинская ассоциация футбола объявила о продлении контракта с главным тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем, сообщает УНН.
Рассмотрев решение Комитета национальных сборных команд УАФ и Комитета женского футбола, а также в связи с неполной определенностью с проведением официальных соревнований в связи пандемией Covid-19, Исполком УАФ утвердил решение продлить автоматически на один год, до конца 2021 года, контракты со специалистами, в которых те заканчиваются в 2020 году. Одним из них оказался и Ротань.
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Продление контрактов с другими специалистами:
- с главным тренером национальной юношеской сборной команды Украины U-19 Владимиром Езерским
- с главным тренером национальной юношеской сборной команды Украины U-17 Сергеем Нагорняком
- с главным тренером национальной юношеской сборной команды Украины U-16 Олегом Кузнецовым
- с главным тренером национальной женской сборной команды Украины Натальей Зинченко
- с главным тренером национальной молодежной девичьей сборной команды Украины WU-19 Валерием Паламарчуком
- с главным тренером национальной молодежной девичьей сборной команды Украины WU-17 Сергеем Сапроновым.
Добавим, что Ротань возглавил молодежную сборную в декабре 2018 года, но сборная не смогла пробиться в молодежный Еврол-2021.