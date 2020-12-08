Стала известна судьба Ротаня в молодежной сборной Украины

Рассмотрев решение Комитета национальных сборных команд УАФ и Комитета женского футбола, а также в связи с неполной определенностью с проведением официальных соревнований в связи пандемией Covid-19, Исполком УАФ утвердил решение продлить автоматически на один год, до конца 2021 года, контракты со специалистами, в которых те заканчиваются в 2020 году. Одним из них оказался и Ротань.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молодежная сборная Украины одержала победу в матче отбора на ЧЕ-2021

Продление контрактов с другими специалистами:

- с главным тренером национальной юношеской сборной команды Украины U-19 Владимиром Езерским

- с главным тренером национальной юношеской сборной команды Украины U-17 Сергеем Нагорняком

- с главным тренером национальной юношеской сборной команды Украины U-16 Олегом Кузнецовым

- с главным тренером национальной женской сборной команды Украины Натальей Зинченко

- с главным тренером национальной молодежной девичьей сборной команды Украины WU-19 Валерием Паламарчуком

- с главным тренером национальной молодежной девичьей сборной команды Украины WU-17 Сергеем Сапроновым.

Добавим, что Ротань возглавил молодежную сборную в декабре 2018 года, но сборная не смогла пробиться в молодежный Еврол-2021.