Молодіжна збірна України здобула перемогу у матчі відбору на ЧЄ-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Молодіжна збірна України з футболу (гравці до 21-року) провела передостанній відбірковий матч чемпіонату Європи 2021 року, передає УНН.
Підопічні Руслана Ротаня в гостях обіграли головного аутсайдера групи одноліток із Мальти — 4:1. Голи в активі наших у Мілованова, Шевцова, а також дубль оформив Кухаревич.
У поточному турнірі підопічним Ротаня залишилося провести один домашній поєдинок — проти Північної Ірландії.
Додамо, “синьо-жовті” достроково втратили шанси пробитися на Євро-2021. Наразі вони на третій сходинці із 13 очками.