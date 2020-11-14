Молодіжна збірна України здобула перемогу у матчі відбору на ЧЄ-2021

Підопічні Руслана Ротаня в гостях обіграли головного аутсайдера групи одноліток із Мальти — 4:1. Голи в активі наших у Мілованова, Шевцова, а також дубль оформив Кухаревич.

У поточному турнірі підопічним Ротаня залишилося провести один домашній поєдинок — проти Північної Ірландії.

Додамо, “синьо-жовті” достроково втратили шанси пробитися на Євро-2021. Наразі вони на третій сходинці із 13 очками.