Стала відома доля Ротаня в молодіжній збірній України

Розглянувши рішення Комітету національних збірних команд УАФ та Комітету жіночого футболу, а також у зв’язку з неповною визначеністю з проведенням офіційних змагань у зв’язку пандемією Covid-19, Виконком УАФ затвердив рішення продовжити автоматично на один рік, до кінця 2021 року, контракти з фахівцями, у яких ті закінчуються у 2020 році. Одним з них виявився і Ротань.

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Продовження контрактів із іншими фахівцями:

— з головним тренером національної юнацької збірної команди України U-19 Володимиром Єзерським

— з головним тренером національної юнацької збірної команди України U-17 Сергієм Нагорняком

— з головним тренером національної юнацької збірної команди України U-16 Олегом Кузнецовим

— з головним тренером національної жіночої збірної команди України Наталією Зінченко

— з головним тренером національної молодіжної дівочої збірної команди України WU-19 Валерієм Паламарчуком

— з головним тренером національної молодіжної дівочої збірної команди України WU-17 Сергієм Сапроновим.

Додамо, що Ротань очолив молодіжну збірну у грудні 2018 року, але збірна не змогла пробитися до молодіжного Єврол-2021.