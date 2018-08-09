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Стала известна дата проведения первого поединка клуба Михайлюка в НБА

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Национальная баскетбольная ассоциация объявила календарь на неделю открытия регулярного чемпионата сезона 2018/19 годов, информирует УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Стала известна дата проведения первого поединка клуба Михайлюка в НБА

В день открытия 16 октября действующие чемпионы "Голден Стэйт" принимать "Оклахома-Сити Тандер", а "Филадельфия" отправится в гости к "Бостон Селтикс".

На следующий день финалист Западной конференции "Хьюстон Рокетс" примет "Нью-Орлеан Пеликанс", а "Даллас" отправится в гости к "Финиксу".

18-го октября на украинских фанатов ожидает матч с участием нашего новичка Святослава Михайлюка - его "Лейкерс" в гостях сразятся с "Портлендом". Также пройдет противостояние "Филадельфии" и "Чикаго".

Примечательно, что о первом поединке команды украинского центрового Алексея Леня "Атланты" пока неизвестно.

Напомним, клуб НБА объявил о подписании украинского центрового Леня.

Украинские Национальные Новости

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