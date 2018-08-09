Стала известна дата проведения первого поединка клуба Михайлюка в НБА

В день открытия 16 октября действующие чемпионы "Голден Стэйт" принимать "Оклахома-Сити Тандер", а "Филадельфия" отправится в гости к "Бостон Селтикс".



На следующий день финалист Западной конференции "Хьюстон Рокетс" примет "Нью-Орлеан Пеликанс", а "Даллас" отправится в гости к "Финиксу".



18-го октября на украинских фанатов ожидает матч с участием нашего новичка Святослава Михайлюка - его "Лейкерс" в гостях сразятся с "Портлендом". Также пройдет противостояние "Филадельфии" и "Чикаго".



Примечательно, что о первом поединке команды украинского центрового Алексея Леня "Атланты" пока неизвестно.



Напомним, клуб НБА объявил о подписании украинского центрового Леня.