Стала відома дата проведення першого поєдинку клубу Михайлюка в НБА

В день-відкриття 16-го жовтня чинні чемпіони "Голден Стейт" прийматимуть "Оклахома-Сіті Тандер", а "Філадельфія" відправиться у гості до "Бостон Селтікс".



На наступний день фіналіст Західної конференції "Х'юстон Рокетс" прийматиме "Нью-Орлеан Пеліканс", а "Даллас" відправиться в гості до "Фініксу".



18-го жовтня на українських фанатів очікує матч за участі нашого новачка Святослава Михайлюка – його "Лейкерс" в гостях змагатимуться із "Портлендом". Також пройде протистояння "Філадельфії" і "Чикаго".



Примітно, що про перший поєдинок команди українського центрового Олексія Леня "Атланти" поки невідомо.



Нагадаємо, клуб НБА оголосив про підписання українського центрового Леня.