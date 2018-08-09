Стала відома дата проведення першого поєдинку клубу Михайлюка в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Національна баскетбольна асоціація оголосила календар на тиждень-відкриття регулярного чемпіонату сезону 2018/19 років, інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.
В день-відкриття 16-го жовтня чинні чемпіони "Голден Стейт" прийматимуть "Оклахома-Сіті Тандер", а "Філадельфія" відправиться у гості до "Бостон Селтікс".
На наступний день фіналіст Західної конференції "Х'юстон Рокетс" прийматиме "Нью-Орлеан Пеліканс", а "Даллас" відправиться в гості до "Фініксу".
18-го жовтня на українських фанатів очікує матч за участі нашого новачка Святослава Михайлюка – його "Лейкерс" в гостях змагатимуться із "Портлендом". Також пройде протистояння "Філадельфії" і "Чикаго".
Примітно, що про перший поєдинок команди українського центрового Олексія Леня "Атланти" поки невідомо.
Нагадаємо, клуб НБА оголосив про підписання українського центрового Леня.