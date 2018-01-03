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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Стала известна дата проведения чемпионского боя Джошуа - Паркер

Киев • УНН

 • 16446 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Бой двух чемпионов в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (WBA, IBF, IBO) и новозеландца Джозефа Паркера состоится 31 марта, сообщает УНН со ссылкой на boxingscene.

Стала известна дата проведения чемпионского боя Джошуа - Паркер

Противостояние пройдет 31-го марта в Кардиффе (Уэльс) на футбольном стадионе “Principality”. Данную информацию подтвердил промоутер Джошуа Эдди Хирный.

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Примечательно, что оба боксера ни разу не терпели поражения в своей профессиональной карьере — Джошуа 20 побед среди которых все нокаутом, у Паркера 24 при 18 нокаутах.

Добавим также, в последних боях Джошуа досрочно расправился с Карлосом Такама, а Паркер решением судей одолел Хьюи Фьюри.

Напомним, встреча на стадионе “Уэмбли” между Владимиром Кличко и Джошуа стала лучшим боксерским поединком 2017 года по версии популярного специализированного портала ВoxingScene.

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