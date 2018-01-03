Стала відома дата проведення чемпіонського бою Джошуа – Паркер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Бій двох чемпіонів в суперважкій ваговій категорії британця Ентоні Джошуа (WBA, IBF, IBO) і новозеландця Джозефа Паркера відбудеться 31-го березня, повідомляє УНН з посиланням на boxingscene.
Протистояння пройде 31-го березня у Кардіффі (Уельс) на футбольному стадіоні “Principality”. Дану інформацію підтвердив промоутер Джошуа Едді Хірн.
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Примітно, що обидва боксери жодного разу не зазнавали поразок у своїй професійній кар’єрі — Джошуа 20 звитяг серед яких усі нокаутом, у Паркера 24 при 18 нокаутах.
Додамо також, в останніх боях Джошуа достроково розправився із Карлосом Такамом, а Паркер рішенням суддів здолав Хьюі Фьюрі.
Нагадаємо, зустріч на стадіоні “Уемблі” між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа стала найкращим боксерським поєдинком 2017-го року за версією популярного спеціалізованого порталу ВoxingScene.