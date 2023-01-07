Стала "адом" для оккупантов: Генштаб показал видео о 26 "сериях" ударов по позициям рф в Чернобаевке

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«Чернобаевка – село под Херсоном, которое стало легендарным с начала российского вторжения. Там расположен Херсонский аэродром, территорию которого российские оккупанты использовали как базу для своей техники», - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что инфраструктура аэродрома - удобна для расположения штабов. Поэтому россияне рассчитывали, что им в Чернобаевке будет очень комфортно.

«Вооруженные силы Украины создали врагу максимальный комфорт! 26 раз наносили точные удары по вражеским позициям. Россияне возвращались после каждого «хлопка» и получали снова! Чернобаевка стала мемом, феноменом и «адом» для оккупантов, о котором уже поют песни», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Российские оккупанты называли Чернобаевку "чистилищем" для живой силы и кладбищем для военной техники.