Стала "пеклом" для окупантів: Генштаб показав відео про 26 "серій" ударів по позиціях рф у Чорнобаївці

Цитата

«Чорнобаївка – село під Херсоном, яке стало легендарним від початку російського вторгнення. Там розташований Херсонський аеродром, територію якого російські окупанти використовували як базу для своєї техніки», - ідеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що інфраструктура аеродрому - зручна для розташування штабів. Тож росіяни розраховували, що їм у Чорнобаївці буде дуже комфортно.

«Збройні сили України створили ворогові максимальний комфорт! 26 разів завдавали влучних ударів по ворожих позиціях. Росіяни поверталися після кожної «бавовни» і отримували знову! Чорнобаївка стала мемом, феноменом та «пеклом» для окупантів, про яке уже співають пісні», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Російські окупанти називали Чорнобаївку "чистилищем" для живої сили та кладовищем для військової техніки.