"Сталь" одержала вторую подряд победу в группе вылета УПЛ

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Матчем "Черноморец" - "Сталь" в Одессе стартовал розыгрыш 24-го тура Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "моряков".

На игре сказывалась высокая цена матча, и первые пятнадцать минут защита доминировал над нападением. Когда же предпосылки для опасной атаки возникали, игроки выбирали неправильные решения.

В такой игре роковую роль могла сыграть даже самая незначительная ошибка. Так и получилось. На 16-й минуте защитники "моряков" не смогли овладеть мячем на левом фланге своей защиты. Последовала передача в центр, и Кузык мощно "выстрелил" в перекладину, от которой мяч отрикошетил за линию ворот - 0:1.

Одесситы активизировались, но контратаки каменчан выглядели не менее опасно. После перерыва "Черноморец" попытался захватить инициативу. В какой-то степени ему это удалось, но до голевых моментов дело долго не доходило. Как следствие - 0:1.

Таким образом, "Сталь" одержала вторую победу подряд, набрала 21 очко и немного оторвалась от дна гробовых таблицы - 9 место. У "Черноморца" - 19 пунктов. Оба клуба ведут борьбу за сохранение прописки в элите украинского футбола.

Добавим также, в следующем туре "Черноморец" отправится в гости к "Карпатам", а "Сталь" примет "Олимпик".

Напомним, сборная Украины проведет спарринг с участником ЧМ-2018.

 

Украинские Национальные Новости

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