"Сталь" здобула другу поспіль перемогу в групі вильоту УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Матчем "Чорноморець" – "Сталь" в Одесі стартував розіграш 24-го туру Української Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "моряків".
На грі позначалася висока ціна матчу, і перші п'ятнадцять хвилин захист домінував над нападом. Коли ж передумови для небезпечної атаки виникали, гравці обирали неправильні рішення.
У такій грі фатальну роль могла зіграти навіть найбільш незначна помилка. Так і вийшло. На 16-й хвилині захисники "моряків" не змогли опанувати м'яч на лівому фланзі свого захисту. Пішла передача в центр, і Кузик потужно "вистрілив" у поперечину, від якої м'яч відрикошетив за лінію воріт - 0:1.
Одесити активізувалися, але контратаки кам'янчан виглядали не менш небезпечно. Після перерви "Чорноморець" спробував захопити ініціативу. В якійсь мірі йому це вдалося, але до гольових моментів справа довго не доходила. Як наслідок – 0:1.
Таким чином, "Сталь" здобула другу перемогу підряд, набрала 21 очко і трохи відірвалася від дна трунної таблиці – 9 місце. У "Чорноморця" – 19 пунктів. Обидва клуби ведуть боротьбу за збереження прописки в еліті українського футболу.
Додамо також, у наступному турі "Чорноморець" відправиться в гості до "Карпат", а "Сталь" прийматиме "Олімпік".
Нагадаємо, збірна України проведе спаринг із учасником ЧС-2018.