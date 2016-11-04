"Сталь" в Луцке минимально победила "Волынь"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. ФК "Сталь" из г. Каменское одержал гостевую победу над ФК "Волынь" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Стали".
Единственный гол во встрече был забит на 22 минуте. Нидерландский нападающий гостей Комвалиус реализовал пенальти после игры рукой Михи Горопевшека - 1:0.
Примечательно, что это 4-й забитый гол Комвалиуса в нынешнем сезоне и 2-й с пенальти.
"Волынь" (Луцк): Недилько - Романюк, Горопевшек, Шабанов (к), Логинов, Задерецкий (Никитюк А., 66), Шаповал, Хомченко, Дудик (Ляшенко, 55, Деда Я., 88), Мемешев, Петров.
"Сталь" (Каменское): Панькив - Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Малакян Г. (Карасюк, 82), Малакян Е., Каленчук (к), Задерака (Дансо, 64), Мысык, Комвалиус (Карикари, 76).
Напомним, что "Сталь" с 14 очками занимает 8 место чемпионата, а "Волынь" с 9 пунктами разместилась на 10-й строчке УПЛ.