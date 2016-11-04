"Сталь" у Луцьку мінімально перемогла "Волинь"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. ФК "Сталь" із Кам’янського здобув гостьову перемогу над ФК "Волинь" у матчі 14-го туру українського Прем'єр–ліги, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Сталі".
Єдиний гол у зустрічі був забитий на 22 хвилині. Нідерландський нападник гостей Комваліус реалізував пенальті після гри рукою Міхи Горопевшека – 1:0.
Примітно, що це 4-й забитий гол Комваліуса у нинішньому сезоні і 2-й з пенальті.
"Волинь" (Луцьк): Неділько - Романюк, Горопевшек, Шабанов (к), Логінов, Задерецький (Никитюк А., 66), Шаповал, Хомченко, Дудік (Ляшенко, 55, Деда Я., 88), Мемешев, Петров.
"Сталь" (Кам'янське): Паньків - Пашаєв, Іщенко, Стаменковіч, Воронін, Малакян Г. (Карасюк, 82), Малакян Е., Каленчук (к), Задерака (Дансо, 64), Мисик, Комваліус (Карікарі, 76).
Нагадаємо, що "Сталь" з 14 очками займає 8 місце чемпіонату, а "Волинь" з 9 пунктами розмістилася на 10-й сходинці УПЛ.