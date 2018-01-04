"Сталь" проведет товарищеский матче с "Ювентусом"

Несмотря на громкое имя — “Ювентус”, будущий оппонент украинского коллектива представляет столицу Румынии, похвастаться обилием титулов, достижений, подбором звездных исполнителей в силу объективных причин не может. Только в этом сезоне клуб дебютировал в элитном дивизионе румынского клубного футбола, где после первого отрезка чемпионата занимает четырнадцатую место.

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Примечательно, что несмотря на статус столичного клуба, домашние матчи “Ювентус” проводит в 56-ти км к северу от Бухареста на Арене “Стадионул Илья Оане” в городе Плоешти.

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Добавим также, статистика бухарестского клуба в сезоне 2017/18 составляет: 1 победа, 6 ничьих, 15 поражений в 22-х сыгранных матчах. Разница мячей — 12:44.