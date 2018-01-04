"Сталь" проведе товариський матчі із "Ювентусом"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Каменська “Сталь” в рамках запланованого навчально-тренувального збору в Туреччині 20-го січня проведе перший контрольний поєдинок. Про це повідомляє прес-служба “Сталі”, передає УНН.
Незважаючи на гучне ім’я — “Ювентус”, майбутній опонент українського колективу представляє столицю Румунії, похвалитися достатком титулів, досягнень, підбором зіркових виконавців в силу об’єктивних причин не може. Лише в цьому сезоні клуб дебютував в елітному дивізіоні румунського клубного футболу, де після першого відрізка чемпіонату займає 14-е місце.
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Примітно, що незважаючи на статус столичного клубу, домашні матчі “Ювентус” проводить в 56-ти км на північ від Бухареста на Арені “Стадіонул Ілле Оане” в місті Плоешті.
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Додамо також, статистика бухарестського клубу в сезоні 2017/18 становить: 1 перемога, 6 нічиїх, 15 поразок в 22-х зіграних матчах. Різниця м’ячів — 12:44.