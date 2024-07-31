Киев • УНН
Российские захватчики обстреляли Херсонскую общину утром 31 июля. Погиб мужчина, ранены женщина и собака. Пострадавшая женщина эвакуирована в пункт временного размещения.
Утром 31 июля российские захватчики обстреляли Херсонскую территориальную общину, в результате чего один человек погиб, также известно о ранении одного человека и ранении собаки. Пишет УНН со ссылкой на руководителя Херсонской городской военной администрации.
Детали
«Сегодня рашисты снова обстреляли Антоновский старостинский округ.
Погиб мужчина, женщина травмирована. Получила ранение собака», - сообщил Роман Мрочко.
Женщина согласилась эвакуироваться с места трагедии, - ее перевезут в один из пунктов временного размещения пострадавших от российской агрессии.
Напомним,
УНН передавал, что Херсон и область россияне ночью атаковали «шахедами»: есть погибший и раненые, 9 дронов сбиты.