Утром 31 июля российские захватчики обстреляли Херсонскую территориальную общину, в результате чего один человек погиб, также известно о ранении одного человека и ранении собаки. Пишет УНН со ссылкой на руководителя Херсонской городской военной администрации.

Детали

«Сегодня рашисты снова обстреляли Антоновский старостинский округ.

Погиб мужчина, женщина травмирована. Получила ранение собака», - сообщил Роман Мрочко.

Женщина согласилась эвакуироваться с места трагедии, - ее перевезут в один из пунктов временного размещения пострадавших от российской агрессии.

Напомним,

УНН передавал, что Херсон и область россияне ночью атаковали «шахедами»: есть погибший и раненые, 9 дронов сбиты.