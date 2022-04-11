ССО уничтожили тактическую группу "кадыровцев" во время попытки штурма в Донецкой области

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"Знакомьтесь: военнослужащие 1-й батальонной тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии Южного военного округа. Место дислокации этого подразделения - город Шали. Эта куча изуродованных тел - лишь часть батальонной тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области", - указали в Генштабе ВСУ, распространив медиа и указав, что фото 18+.

Детали

По данным Генштаба, "командир БТГр вместе со своим начальником штаба были ликвидированы во время обстрела в своей БМП-3. Из всех, кто находился в той машине, временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины".

"Заметим, что в составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как оказалось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими защитниками", - отметили в Генштабе.

"Превращение здоровых оккупантов в мертвых стало возможным благодаря четкому взаимодействию воинов Сил обороны Украины. Отработав задачи на указанном участке, воины Сил специальных операций приступили к выполнению новых задач", - отметили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19,5 тыс. человек, 725 танков, 154 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генштабе ВСУ.