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ССО знищили тактичну групу "кадирівців" під час спроби штурму в Донецькій області

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили тактичну групу загарбників, з міста Шалі у Чечні, під час спроби штурму в Донецькій області. Цю інформацію опублікували на офіційній Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ та радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.

ССО знищили тактичну групу "кадирівців" під час спроби штурму в Донецькій області

Цитата

"Знайомтеся: військовослужбовці 1-ї батальйонної тактичної групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізіїі 58-ї армії південного військового округу. Місце дислокації цього підрозділу - місто Шалі. Ця купа понівечених тіл - лише частина батальйонної тактичної групи, яку воїни Сил оборони України знищили під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області", - вказали у Генштабі ЗСУ, поширивши медіа і вказавши, що фото 18+.

Деталі

За даними Генштабу, "командир БТГр разом зі своїм начальником штабу були ліквідовані під час обстрілу у своїй БМП-3. З усіх, хто перебував у тій машині, тимчасово вижив лише сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівного і майже мертвого його знайшли наші вояки".

"Зауважимо, що у складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі із нашими захисниками", - зазначили у Генштабі.

"Перетворення здорових окупантів на мертвих стало можливим завдяки чіткій взаємодії воїнів Сил оборони України. Відпрацювавши завдання на вказаній ділянці, воїни Сил спеціальних операцій приступили до виконання нових задач", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 19,5 тис. осіб, 725 танків, 154 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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