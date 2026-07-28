США значительно уступают Украине в производстве боевых дронов - Пентагон

США в настоящее время значительно уступают Украине в производстве боевых беспилотников и находятся лишь на начальном этапе развития собственной дронной индустрии. Об этом заявил заместитель директора и главный операционный директор Подразделения оборонных инноваций Пентагона Тревис Метц, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По его словам, такая ситуация сложилась даже несмотря на то, что правительство США ужесточило правила, согласно которым теперь отечественные беспилотники должны изготавливаться из деталей американского производства.

Метц подчеркнул, что в настоящее время Украина производит до семи миллионов небольших ударных беспилотников в год, или примерно 500 000 в месяц. Для сравнения: программа Пентагона стоимостью 1,1 миллиарда долларов предусматривает заказ чуть менее 200 000 беспилотников к февралю.

Намного сложнее пройти путь от нуля до 200 000, чем наращивать объемы производства после того, как в стране уже есть соответствующий потенциал - сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что более сложные для получения компоненты, включая полупроводники, остаются гораздо большей проблемой для США за пределами разработки дронов. При этом он ожидает, что США в конечном итоге смогут конкурировать с украинской индустрией дронов.

"Я не вижу никакой причины, почему мы не должны ... быть чемпионами мира и в этом", - добавил Метц.

Напомним

Компания Fire Point производит 100 дальнобойных ракет Flamingo и тысячи беспилотников ежемесячно. Ее продукция используется в ежедневных атаках на цели в российском тылу.

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