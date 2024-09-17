США завершили вывод войск из Нигера

16 сентября Министерство обороны США и Министерство национальной обороны Нигера объявили, что вывод американских войск из Нигера завершен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM).

Детали

Процесс вывода американских сил начался 19 мая после взаимной выработки условий и продолжился выводом с авиабазы 101 в Ниамее 7 июля 2024 года и авиабазы 201 в Агадесе 5 августа 2024 года.

Кроме того, из страны также был выведен координационный элемент AFRICOM в составе двухзвездного генерала и штаба.

"Эффективное сотрудничество и связь между вооруженными силами США и Нигера обеспечили безопасный, упорядоченный и ответственный вывод войск, который был завершен без осложнений к взаимно установленной дате - 15 сентября", - указали в Пентагоне.

Напомним

В течение последнего десятилетия американские войска обучали войска Нигера и поддерживали возглавляемые партнерами контртеррористические миссии против "Исламского государства" и "Аль-Каиды" в регионе.

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