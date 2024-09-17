США завершили виведення військ із Нігеру
Київ • УНН
Міністерства оборони США і Нігеру оголосили про завершення виведення американських військ із країни 16 вересня. Процес розпочався 19 травня і включав виведення сил з авіабаз у Ніамеї та Агадесі, а також координаційного елемента AFRICOM.
16 вересня Міністерство оборони США і Міністерство національної оборони Нігеру оголосили, що виведення американських військ із Нігеру завершено. Про це УНН повідомляє з посиланням на африканське командування Збройних сил США (AFRICOM).
Деталі
Процес виведення американських сил розпочався 19 травня після взаємного напрацювання умов і продовжився виведенням з авіабази 101 у Ніамеї 7 липня 2024 року та авіабази 201 в Агадесі 5 серпня 2024 року.
Крім того, з країни також було виведено координаційний елемент AFRICOM у складі двозіркового генерала і штабу.
«Ефективна співпраця і зв'язок між збройними силами США і Нігеру забезпечили безпечне, впорядковане і відповідальне виведення військ, яке було завершене без ускладнень до взаємно встановленої дати - 15 вересня», - зазначили в Пентагоні.
Нагадаємо
Протягом останнього десятиліття американські війська навчали війська Нігеру і підтримували очолювані партнерами контртерористичні місії проти «Ісламської держави» та «Аль-Каїди» в регіоні.
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