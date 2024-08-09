Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

На фоне решения Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной, в США подчеркнули, что видят дестабилизирующую роль РФ во многих странах Африки. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

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Очевидно, что мы видели российское вмешательство в разных странах этого региона (Западная Африка - ред.). Что касается отношений с Украиной, мы всегда считаем, что дипломатические отношения важны, и что странам полезно разговаривать друг с другом, и иметь возможность решать споры и проблемы, которые у них возникают, - именно поэтому дипломатия является важной

По его словам, США в течение последних нескольких лет видит в странах Африки дестабилизирующее присутствие России, а также "Группы Вагнера".

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И мы заметили, что каждый раз, когда Россия или ЧВК "Вагнер" приходит в Западную Африку, в другие страны, мы видим, что они сеют хаос и нестабильность на своем пути - добавил спикер.

Напомним,

Военное правительство Нигера разорвало дипотношения с Украиной, обвинив её в поддержке 'террористических группировок'. Это произошло после подобного шага Мали и прибытия российских военных инструкторов в Нигер.