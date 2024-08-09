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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 11:29  •  6825 просмотра

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США подчеркнули дестабилизирующую роль России в Африке после разрыва дипотношений Нигера с Украиной. Госдеп США заявил, что присутствие рф и "Вагнера" в регионе сеет хаос и нестабильность.

На фоне решения Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной, в США подчеркнули, что видят дестабилизирующую роль РФ во многих странах Африки. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

Очевидно, что мы видели российское вмешательство в разных странах этого региона (Западная Африка - ред.). Что касается отношений с Украиной, мы всегда считаем, что дипломатические отношения важны, и что странам полезно разговаривать друг с другом, и иметь возможность решать споры и проблемы, которые у них возникают, - именно поэтому дипломатия является важной

По его словам, США в течение последних нескольких лет видит в странах Африки дестабилизирующее присутствие России, а также "Группы Вагнера".

Жест "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з рф - МЗС щодо рішення Нігеру розірвали дипвідносини з Україною8 августа 2024, 08:38 • 34718 просмотров

И мы заметили, что каждый раз, когда Россия или ЧВК "Вагнер" приходит в Западную Африку, в другие страны, мы видим, что они сеют хаос и нестабильность на своем пути

- добавил спикер.

Напомним,

Военное правительство Нигера разорвало дипотношения с Украиной, обвинив её в поддержке 'террористических группировок'. Это произошло после подобного шага Мали и прибытия российских военных инструкторов в Нигер.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
maliМали
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