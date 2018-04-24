США предложили Канаде помощь в связи с наездом фургона на пешеходов в Торонто

“Правительство Соединенных Штатов обязуется предоставить любую помощь, которая может понадобиться Канаде”, — отметила она, выразив соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в инциденте.

Ранее шеф полиции Торонто Марк Сандерс сообщил, что в результате наезда 10 человек погибли, еще 15 получили ранения. Идет расследование обстоятельств ЧП.

Как сообщал УНН, полиция Торонто рассматривает все версии наезда фургона на пешеходов.