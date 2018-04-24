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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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США запропонували Канаді допомогу у зв'язку з наїздом фургона на пішоходів у Торонто

Київ • УНН

 • 9922 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сполучені Штати запропонували Канаді будь-яку допомогу, яка може знадобитися після наїзду фургона на пішоходів у Торонто. Про це йдеться у поширеній в понеділок письмовій заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, інформує УНН.

США запропонували Канаді допомогу у зв'язку з наїздом фургона на пішоходів у Торонто

“Уряд Сполучених Штатів зобов’язується надати будь-яку допомогу, яка може знадобитися Канаді”, — зазначила вона, висловивши співчуття родичам загиблих і постраждалим у інциденті.

Раніше шеф поліції Торонто Марк Сандерс повідомив, що у результаті наїзду 10 людей загинули, ще 15 отримали поранення. Йде розслідування обставин НП.

Як повідомляв УНН, поліція Торонто розглядає всі версії наїзду фургону на пішоходів.

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