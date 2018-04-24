США запропонували Канаді допомогу у зв'язку з наїздом фургона на пішоходів у Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сполучені Штати запропонували Канаді будь-яку допомогу, яка може знадобитися після наїзду фургона на пішоходів у Торонто. Про це йдеться у поширеній в понеділок письмовій заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, інформує УНН.
“Уряд Сполучених Штатів зобов’язується надати будь-яку допомогу, яка може знадобитися Канаді”, — зазначила вона, висловивши співчуття родичам загиблих і постраждалим у інциденті.
Раніше шеф поліції Торонто Марк Сандерс повідомив, що у результаті наїзду 10 людей загинули, ще 15 отримали поранення. Йде розслідування обставин НП.
Як повідомляв УНН, поліція Торонто розглядає всі версії наїзду фургону на пішоходів.