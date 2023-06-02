США предотвратили исторический дефолт: Сенат принял закон о повышении потолка госдолга
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Сенат США принял закон о повышении потолка госдолга и приостановлении ограничения государственных расходов до выборов 2024 года, тем самым предотвратил первый в стране дефолт, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
63 сенатора проголосовали «за», 36 - «против».
Теперь законопроект отправляется на подпись президенту Джо Байдену, всего за четыре дня до того, как Министерство финансов США прогнозировало, что у него закончатся деньги для оплаты всех счетов.
Такой сценарий нанес бы травматический удар по мировой экономике и финансовым рынкам и стал бы огромной раной для Вашингтона, отмечает Financial Times.
Закон вступит в силу сразу после его подписания президентом Байденом.
«Сенаторы от обеих партий проголосовали за то, чтобы защитить с трудом достигнутый нами экономический прогресс и предотвратить первый в истории дефолт Соединенных Штатов», - сказал Байден в заявлении после голосования.
«Вместе они еще раз продемонстрировали, что Америка является нацией, которая платит по счетам и выполняет свои обязательства - и всегда будет», - отметил президент США.
Дополнение
Двухпартийное соглашение по предотвращению дефолта в США не ограничит способность администрации президента Джо Байдена предоставлять Украине дополнительную помощь.
Напомним
28 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о достижении соглашения со спикером Палаты представителей Конгресса США по потолку государственного долга, которое позволит стране избежать дефолта.