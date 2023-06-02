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США запобігли історичному дефолту: Сенат ухвалив закон про підвищення стелі держборгу

США запобігли історичному дефолту: Сенат ухвалив закон про підвищення стелі держборгу

Київ • УНН

 • 342579 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Сенат США ухвалив закон про підвищення стелі держборгу та призупинення обмеження державних витрат до виборів 2024 року, тим самим запобіг першому в країні дефолту, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

63 сенатори проголосували «за», 36 - «проти».

Тепер законопроект відправляється на підпис президенту Джо Байдену, всього за чотири дні до того, як Міністерство фінансів США прогнозувало, що у нього закінчаться гроші для оплати всіх рахунків.

Такий сценарій завдав би травматичного удару по світовій економіці та фінансовим ринкам і став би величезною раною для Вашингтона, зазначає Financial Times.

Закон набуде чинності відразу після його підписання президентом Байденом.

«Сенатори від обох партій проголосували за те, щоб захистити важко досягнутий нами економічний прогрес і запобігти першому в історії дефолту Сполучених Штатів», - сказав Байден у заяві після голосування.

«Разом вони ще раз продемонстрували, що Америка є нацією, яка платить за рахунками та виконує свої зобов’язання - і завжди буде», - зазначив президент США.

Доповнення

Двопартійна угода щодо запобігання дефолту в США не обмежить здатність адміністрації президента Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу.

Нагадаємо

28 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу, яка дозволить країні уникнути дефолту.

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