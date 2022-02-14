США закрывают посольство в Киеве и перемещают остальных дипломатов во Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Соединенные Штаты закрывают посольство США в Киеве и "временно передислоцируют" небольшое количество оставшихся дипломатических сотрудников, во Львов "в связи с резким ускорением наращивания российских войск" заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
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"Я распорядился принять эти меры для одного — безопасности наших сотрудников — и мы настойчиво призываем всех граждан США в Украине немедленно покинуть страну, — говорится в заявлении Блинкена. — Эти разумные меры никоим образом не подрывают нашу поддержку или нашу преданность Украине. Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы также продолжаем наши искренние усилия по достижению дипломатического решения, и мы по-прежнему взаимодействуем с российским правительством после телефонного разговора президента Байдена с президентом Путиным и моего разговора с министром иностранных дел Лавровым. Путь для дипломатии остается доступным, если Россия решит действовать добросовестно. Мы с нетерпением ожидаем возвращения наших сотрудников в посольство, как только позволят условия", — добавил Блинкен.
Детали
Госдеп в рамках переноса посольства США во Львов также приказал уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефоны миссии в Киеве, узнала газета WSJ.
Что было раньше
Этот шаг был сделан через несколько дней после того, как США приказали подавляющему большинству государственных служащих США покинуть Украину и объявили, что консульские услуги в посольстве США будут приостановлены с воскресенья. Государственный департамент заявил в эти выходные, что оставит во Львове небольшое консульство для экстренных служб.
Официальные лица США неоднократно призывали американских граждан немедленно покинуть Украину, предупреждая, что российское вторжение может произойти в любой момент, в частности уже на этой неделе.