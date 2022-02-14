США закривають посольство в Києві та переміщують решту дипломатів до Львова

Цитата

"Я розпорядився вжити цих заходів для одного — безпеки наших співробітників — і ми наполегливо закликаємо всіх громадян США в Україні негайно покинути країну, — йдеться у заяві Блінкена. — Ці розумні запобіжні заходи жодним чином не підривають нашу підтримку чи нашу відданість Україні. Наша прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України непохитна. Ми також продовжуємо наші щирі зусилля щодо досягнення дипломатичного рішення, і ми, як і раніше, взаємодіємо з російським урядом після телефонної розмови президента Байдена з президентом Путіним та моєї розмови з міністром закордонних справ Лавровим. Шлях для дипломатії залишається доступним, якщо Росія вирішить діяти сумлінно. Ми з нетерпінням очікуємо на повернення наших співробітників до посольства, як тільки дозволять умови", — додав Блінкен.

Деталі

Держдеп у рамках перенесення посольства США до Львова також наказав знищити мережеве обладнання та комп'ютери, демонтувати телефони місії у Києві, дізналася газета WSJ.

Що було раніше

Цей крок було зроблено через кілька днів після того, як США наказали переважній більшості державних службовців США покинути Україну та оголосили, що консульські послуги у посольстві США будуть припинені з неділі. Державний департамент заявив у ці вихідні, що залишить у Львові невелике консульство для екстрених служб.

Офіційні особи США неодноразово закликали американських громадян негайно покинути Україну, попереджаючи, що російське вторгнення може статися будь-якої миті, зокрема вже цього тижня.