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США ввели санции против детей военного лидера Мьянмы и их компаний

США ввели санции против детей военного лидера Мьянмы и их компаний

Киев  •  УНН

 • 15060 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. США ввели санкции против двух детей военного руководителя Мьянмы Мин Аун Хлаинг и шести компаний, которые они контролируют. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В заявлении Министерства финансов США говорится о включении Аун Пьяе Соне и Хин хорек Тет Мон в список семей главного командующего Мьянмы, который руководил переворотом 1 февраля и назначил себя председателем правящего Совета государственного управления.

Санкции были введены в ответ на переворот и усиление репрессий против мирных протестующих, выступающих против захвата власти.

В январе кампания “Справедливость по Мьянму” заявила, что Мин Аун Хлаинг “злоупотреблял властью, чтобы принести пользу своей семье, которая получила прибыль от доступа к государственным ресурсам и полной безнаказанности военных”. Под санкции попали шесть компаний, которые принадлежат или контролируются двумя детьми генерала. Среди них A & M Mahar, по которой Аун Пьяе Соне, сын генерала, предлагает иностранным фармацевтическим компаниям доступ к рынку Мьянмы путем получения разрешений Управления по контролю за продуктами и лекарствами Мьянмы, согласно Справедливостью для Мьянмы.

Также в черный список попали строительная компания, ресторан и галерея, а также роскошная сеть тренажерных залов и производство средств массовой информации, принадлежащих дочери генерала Хин Тири Тет Мон.

Этот шаг замораживает любые американские активы тех, кто попал в черный список, и вообще запрещает американцам иметь с ними дело.

Цитата

“Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с нашими международными партнерами с целью нажима на бирманских военных и полицию, чтобы те прекратили любое насилие против мирных протестующих и восстановили демократию и верховенство закона в Бирме”, — отметила директор Управления контроля за иностранными активами Андреа Гацко.

Какая ситуация в стране

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля после того, как военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи. Протестующие требуют освобождения лидера и уважения к результатам выборов.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.

1 марта состоялось первое слушание по делу против лидера Аун Сан Су Чжи.

По данным ООН, с начала военного переворота было убито более 50 протестующих — не менее 38 только в среду, 3 марта.

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