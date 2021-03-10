США ввели санції проти дітей військового лідера М'янми та їх компаній

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У заяві Міністерства фінансів США йдеться про включення Аунг П’яе Соне та Хін Тхірі Тет Мон до списку сімей головного командувача М’янми, який керував переворотом 1 лютого і призначився головою правлячої Ради державного управління.

Санкції були введені у відповідь на переворот і посилення репресій проти мирних протестуючих, які виступають проти захоплення влади.

У січні кампанія “Справедливість за М’янму” заявила, що Мін Аунг Хлаїнг “зловживав владою, щоб принести користь своїй сім’ї, яка отримала прибуток від доступу до державних ресурсів і повної безкарності військових”. Під санкції потрапили шість компаній, які, належать або контролюються двома дітьми генерала. Серед них A&M Mahar, через яку Аунг П’яе Соне, син генерала, пропонує іноземним фармацевтичним компаніям доступ до ринку М’янми шляхом отримання дозволів Управління з контролю за продуктами та ліками М’янми, згідно з Справедливістю для М’янми.

Також до чорного списку потрапили будівельна компанія, ресторан і галерея, а також розкішна мережа тренажерних залів та виробництво засобів масової інформації, що належать дочці генерала Хін Тірі Тет Мон.

Цей крок заморожує будь-які американські активи тих, хто потрапив до чорного списку, і загалом забороняє американцям мати з ними справу.

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“Сполучені Штати будуть продовжувати співпрацювати з нашими міжнародними партнерами з метою натиску на бірманських військових та поліцію, аби ті припинили будь-яке насильство проти мирних протестуючих та відновили демократію та верховенство закону в Бірмі”, — зазначила директор Управління контролю за іноземними активами Андреа Гацькі.

Яка ситуація в країні

Масові протести в М’янмі тривають з 1 лютого після того, як військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі. Протестуючі вимагають звільнення лідера і поваги до результатів виборів.

Аун Сан Су Чжі і президент країни Він М’їн знаходяться під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.

1 березня відбулося перше слухання у справі проти лідера Аун Сан Су Чжі.

За даними ООН, з початку військового перевороту було вбито понад 50 протестуючих — не менше 38 тільки в середу, 3 березня.